إيناس البوبكري ومهدي بالشّيخ يحملان علم تونس في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية

أعلن اليوم الجمعة 09 جويلية 2021، رئيس اللجنة الوطنيّة الأولمبيّة التّونسيّة محرز بوسيّان عن الرّياضيين الّذين سيحملان علم تونس في حفل افتتاح الألعاب الأولمبيّة بطوكيو أواخر الشّهر الجاري.وتمّ الإختيار على المبارزة إيناس البوبكري إضافة إلى قائد منتخب الكرة الطّائرة مهدي بالشّيخ.