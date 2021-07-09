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إيناس البوبكري ومهدي بالشّيخ يحملان علم تونس في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية

Publié le Vendredi 09 Juillet 2021 - 18:49 قراءة: 0 د, 21 ث
أعلن اليوم الجمعة 09 جويلية 2021، رئيس اللجنة الوطنيّة الأولمبيّة التّونسيّة محرز بوسيّان عن الرّياضيين الّذين سيحملان علم تونس في حفل افتتاح الألعاب الأولمبيّة بطوكيو أواخر الشّهر الجاري.

وتمّ الإختيار على المبارزة إيناس البوبكري إضافة إلى قائد منتخب الكرة الطّائرة مهدي بالشّيخ.



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