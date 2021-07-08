   Amina Fakhet - سلطان حبّك  

مجلس وزراء يصادق على مشروع تنقيح الأمر المُنَظم للصفقات العمومية

Publié le Jeudi 08 Juillet 2021 - 17:16 قراءة: 0 د, 37 ث
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس 08 جويلية 2021 عن بعد، بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، على مشروع الأمر المُتمّم والمُنقّح للأمر المُتعلّق بتنظيم الصّفقات العمومية عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014.

ويرمي تنقيج الأمر المُنظّم للصّفقات العمومية إلى تحقيق الأهداف التالية:


- إضفاء مزيد من المرونة والنجاعة في إجراءات إبرام الصفقات بما يساعد المتصرفين العموميين على إنجاز المهام الموكولة لهم والتسريع في تنفيذ المشاريع

- تكريس دور الصفقات العمومية كآلية لدفع عجلة الإقتصاد ودعم المؤسسات الوطنية

كما يضع هذا هذا التنقيح عديد الإجراءات التي تهدف إلى:

- دعم المؤسسات التونسية والمنتوج التونسي

- تبسيط الإجراءات وإضفاء مزيد من المرونة في مختلف مراحل ابرام الصفقات العمومية

- حوكمة الطلب العمومي وتدعيم الإطار المؤسساتي




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