هبة ب500 مليون دولار: الحكومة وسفارة أمريكا تعلنان أنها موجه لميناء رادس..والرئاسة تقول انها للمدينة الصحية بالقيروان

أصدرت الخميس 1 جويلية، رئاسة الحكومية بيانا أعلنت من خلاله أن مجلس ادارة مؤسسة MCC وافق بالإجماع على إتفاقية هبة أمريكية مع الحكومة التونسية ب500 مليون دينار لتعزيز قطاعات النقل والتجارة والمياه في تونس.
وبينت رئاسة الحكومة أن الموافقة على هذه الاتفاقية يأتي اثر لقاء جمع يوم 8 جوان رئيس الحكومة هشام المشيشي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية .
وأوضح البيان المتوافق مع بيان السفارة الأمريكة بتونس، أن الهبة موجه لمشاريع تجعل التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس أسهل وأقل تكلفة من خلال الاستثمار في إدارة وتوسيع ورقمنة ميناء رادس فضلاً عن تحسين إدارة وحفظ موارد المياه الجوفية في البلاد.
في المقابل جاء بيان رئاسة الجمهورية الصادر الاربعاء 30 جوان مغايرا لما جاء في بياني رئاسة الحكومة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس حيث تحدث بيان الرئاسة عن أن الهبة موجهة بالأساس لتنفيذ مشاريع جهوية من بينها مشروع المدينة الصحية بالقيروان.
يذكر أن بيان رئاسة الجمهورية أثار عديد التفاعلات ... باعتبار أن رئيس الجمهورية يتحدث في كل مرة عن مشروع المدينة الصحية في القيروان الذي لازال لم يصل حتى إلى مرحلة "الدراسة" المتقدمة ويشير مرة الي أنها ستكون بتمويل قطري ثم يتحدث مرة أخرى عن أنها بتمويل سعودي قبل أن يظهر هذه المرة التمويل الأمريكي...
وبينت رئاسة الحكومة أن الموافقة على هذه الاتفاقية يأتي اثر لقاء جمع يوم 8 جوان رئيس الحكومة هشام المشيشي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية .
وأوضح البيان المتوافق مع بيان السفارة الأمريكة بتونس، أن الهبة موجه لمشاريع تجعل التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس أسهل وأقل تكلفة من خلال الاستثمار في إدارة وتوسيع ورقمنة ميناء رادس فضلاً عن تحسين إدارة وحفظ موارد المياه الجوفية في البلاد.
في المقابل جاء بيان رئاسة الجمهورية الصادر الاربعاء 30 جوان مغايرا لما جاء في بياني رئاسة الحكومة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس حيث تحدث بيان الرئاسة عن أن الهبة موجهة بالأساس لتنفيذ مشاريع جهوية من بينها مشروع المدينة الصحية بالقيروان.
يذكر أن بيان رئاسة الجمهورية أثار عديد التفاعلات ... باعتبار أن رئيس الجمهورية يتحدث في كل مرة عن مشروع المدينة الصحية في القيروان الذي لازال لم يصل حتى إلى مرحلة "الدراسة" المتقدمة ويشير مرة الي أنها ستكون بتمويل قطري ثم يتحدث مرة أخرى عن أنها بتمويل سعودي قبل أن يظهر هذه المرة التمويل الأمريكي...
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