المشيشي: الحمد لله... ماعنديش اعراض خطيرة وهذا يؤكد نجاعة التلقيح



زوجتي وصلت لمرحلة خطيرة جراء الإصابة بكورونا وتجاوزتها

العمل الحكومي سيتواصل بصفة طبيعية

أقر رئيس الحكومة هشام المشيشي، مساء اليوم السبت، في اول ظهور له بعد إعلان إصابته بكورونا في فيديو نشر على صفحته الرسمية على الفايسبوك، بنجاعة التلقيح ضد كورونا .وقال المشيشي إن "الإصابة بعد التلقيح لا آثار لها ولا تخلف تعكرات صحية على صحة الأنسان ولا تمثل خطورة وهذا الفرق بين إنسان تلقى التلقيح وآخر لم يتلق التلقيح".وشدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة إقبال التونسيين على التسجيل في منظومة "إيفاكس" خاصة وان الحكومة تضاعف المجهودات لإستجلاب التلاقيح، وفق تعبيره.هذا وقد بدى رئيس الحكومة في الفيديو في حالة صحية جيدة.وقال المشيشي "زوجتي وصلت لمرحلة خطيرة جراء الإصابة بكورونا وتجاوزتها بفضل الله وبفضل مجهودات الطواقم الطبية"هذا وعبر المشيشي عن شكره لكافة الطواقم الطبية التي تعمل في ظل إمكانيات ضعيفة وانتشار كبير للفيروس.كما عبر رئيس الحكومة عن تضامنه مع الشعب التونسي، متمنيا الشفاء لكل مصاب، مترحما على روح كل من توفي جراء الإصابة بكورونا.وقال المشيشي انه"يشارك التونسيين مصابهم بإصابة عائلته بالفيروس"، مشددا التأكيد ان المعركة والحرب ضد الفيروس مازالت متواصلة والحل الوحيد في إطلاق جملة كبيرة وموسعة للتلاقيح وعدم الإقتصار على تلقيح المسجلين في منظومة "إيفاكس" بل التوجه نحو المدن والقرى لتطعيم أكبر فئة من التونسيين، وفق تعبيره.و اكد المشيشي ان "العمل الحكومي سيتواصل بصفة طبيعية" .وعلى ذلك، اقر انه سيتم "إتباع المحاذير الصحية بإعتماد وسائل الوقاية وأيضا الإعتماد على وسائل التواصل عن بعد إلى حين ثبوت سلبية تحاليله".وجدد رئيس الحكومة التاكيد ان "الدولة متواصلة والحرب ضد فيروس كورونا متواصلة "، لافتا النظر إلى أنه "سيبقى في تواصل دائم مع الوزراء ومع الولاة خاصة في المناطق التي تعرف إنتشارا كبيرا للفيروس".وختم المشيشي بالقول:"العمل الحكومي متواصل والدولة متواصلة وربي يحمي تونس".