أمين محفوظ: النهضة لا تؤمن بالديمقراطي، الغنوشي الحق اضرارا كبيرة بتونس وعلى قيس سعيد تعديل دستور حبيب خضر والبحيري‎‎

قال الجمعة 25 جوان، أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ ان حركة النهضة لا تؤمن بالديمقراطي وأن الديمقراطية ليست الفوز في الانتخابات واحراز أغلبية في البرلمان.واتهم محفوظ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالحاق اضرار كبيرة بتونس قال ان الأجيال القادمة ستكتشفها.وفي سياق اخر عبر محفوظ عن تأييده لدعوة رئيس الجمهورية الي العودة لدستور 59 معتبرا ان دستور 2014 يشتت السلط ويمكن ان يقود لدولة دينية حسب تعبيره.واعتبر أنه على الرئيس قيس سعيد المرور الي اخذ القرارات وتعديل الدستور الذي قال انه دستور لعب فيه دور كبير قيادات النهضة الحبيب خضر ونور الدين البحيري والمجموعة هاكي الي خلاتنا نعانيو مالدستور هذايا والمآسي متاعو حسب تصريحه.