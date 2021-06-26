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أمين محفوظ: النهضة لا تؤمن بالديمقراطي، الغنوشي الحق اضرارا كبيرة بتونس وعلى قيس سعيد تعديل دستور حبيب خضر والبحيري‎‎

Publié le Samedi 26 Juin 2021 - 09:09 قراءة: 0 د, 36 ث
قال الجمعة 25 جوان، أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ ان حركة النهضة لا تؤمن بالديمقراطي وأن الديمقراطية ليست الفوز في الانتخابات واحراز أغلبية في البرلمان.

واتهم محفوظ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالحاق اضرار كبيرة بتونس قال ان الأجيال القادمة ستكتشفها.


وفي سياق اخر عبر محفوظ عن تأييده لدعوة رئيس الجمهورية الي العودة لدستور 59 معتبرا ان دستور 2014 يشتت السلط ويمكن ان يقود لدولة دينية حسب تعبيره.

واعتبر أنه على الرئيس قيس سعيد المرور الي اخذ القرارات وتعديل الدستور الذي قال انه دستور لعب فيه دور كبير قيادات النهضة الحبيب خضر ونور الدين البحيري والمجموعة هاكي الي خلاتنا نعانيو مالدستور هذايا والمآسي متاعو حسب تصريحه.






Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 228220

Kamelnet  ()  |Samedi 26 Juin 2021 à 08h 54m |           
نكبتنا في نخبتنا....هاذا مرتزق يتحرك بالدينار و يسمعك الخنار

Malek07  (Tunisia)  |Samedi 26 Juin 2021 à 08h 42m |           
أخطر نوع من المثقفين على الأوطان هم الذين يأخذون موقعا ضد التيار و يعمقون الإستقطاب و الإقصاء



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