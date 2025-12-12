زغوان: تقدّم موسم البذر للزراعات الكبرى بنسبة 80 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6697e4a83b80f5.36463302_fijhqepgokmln.jpg width=100 align=left border=0>

تقدّم موسم البذر للزراعات الكبرى بولاية زغوان بنسبة 80 بالمائة، ويشهد خلال الفترة الحالية نسقا متصاعدا رغم كمية الأمطار المحدودة خلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وفق رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة فرج الهيشري."

وأوضح الهيشري، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ المساحة الجملية المبرمجة في قطاع الزراعات الكبرى بولاية زغوان، قدّرت خلال هذا الموسم بحوالي 90 ألف هكتار، منها 63 ألف هكتار مخصّصة للحبوب (قمح صلب، وقمح لين، وشعير)، و25 ألف هكتار للأعلاف، و1100 هكتار للسلجم الزيتي واللفت السكري، و700 هكتار للبقول.

وأشار رئيس الدائرة إلى أنّ الجهة تسلّمت إلى حدود اليوم 26400 قنطار من البذور الممتازة من جملة حاجياتها المقدرة بـ 30800 قنطار، و7200 قنطار من من البذور العادية من جملة احتياجاتها المقدرة بـ25 ألف قنطار، علما أنّ عديد الفلاحين يعتمدون على مخزونهم الذاتي من البذور من أنتاج الموسم الماضي، على حدّقوله.





حامد