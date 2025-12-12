Babnet   Latest update 18:12 Tunis

زغوان: تقدّم موسم البذر للزراعات الكبرى بنسبة 80 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6697e4a83b80f5.36463302_fijhqepgokmln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 16:53 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تقدّم موسم البذر للزراعات الكبرى بولاية زغوان بنسبة  80 بالمائة، ويشهد خلال الفترة الحالية نسقا متصاعدا رغم كمية الأمطار المحدودة خلال فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وفق رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة فرج الهيشري."
وأوضح الهيشري، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ المساحة الجملية المبرمجة في قطاع الزراعات الكبرى بولاية زغوان،  قدّرت خلال هذا الموسم بحوالي 90 ألف هكتار، منها 63 ألف هكتار مخصّصة للحبوب (قمح صلب، وقمح لين، وشعير)، و25 ألف هكتار للأعلاف، و1100 هكتار للسلجم الزيتي واللفت السكري، و700 هكتار للبقول. 
وأشار رئيس الدائرة إلى أنّ الجهة تسلّمت إلى حدود اليوم 26400 قنطار من البذور الممتازة من جملة حاجياتها المقدرة بـ 30800 قنطار، و7200 قنطار من من البذور العادية من جملة احتياجاتها المقدرة بـ25 ألف قنطار، علما أنّ عديد الفلاحين يعتمدون على مخزونهم الذاتي من البذور من أنتاج الموسم الماضي، على حدّقوله.

حامد 

 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320148


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 ديسمبر 2025 | 21 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:05
14:46
12:20
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
20°-13
20°-14
19°-15
22°-16
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :