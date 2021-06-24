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وزارة الصحة تنشر قائمة المعتمديات التي تشهد معدل إنتشار عدوى مرتفع جدّا

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 12:27 قراءة: 0 د, 45 ث
نشرت وزارة الصحة تنشر قائمة المعتمديات التي تشهد معدل إنتشار عدوى مرتفع جدّا أي أكثر من 400 حالة على كل 100 ألف ساكن, إضافة إلى الولايات التي تفوق نسبة الحالات بها 400 حالة لكل 100 ألف ساكن (القيروان، باجة،زغوان، سليانة) والتي تم الإعلان عنها،.


فيما يلي قائمة المعتمديات التي تشهد معدل إنتشار عدوى مرتفع جدّا (أكثر من 400 حالة على كل 100 ألف ساكن) وهي كالتالي :

🔸 ولاية منوبة : منوبة وطبربة
🔸 ولاية نابل : نابل
🔸 ولاية بنزرت : جومين
🔸 ولاية الكاف : الكاف الشرقية والكاف الغربية
🔸 ولاية سيدي بوزيد : سيدي بوزيد والمكناسي السعيدة
🔸 ولاية مدنين : بن ڤردان
🔸 ولاية تطاوين : رمادة

ويجدر بالذكر أنّ نسبة الإنذار المرتفعة جدّا تقدّر بـأكثر من 100 حالة لكلّ 100 الف ساكن ونسبة الإنذار المرتفع بين 50 و100 لكلّ 100 ألف ساكن ونسبة الإنذار المتوسّط بين 10 و50 حالة لكلّ 100 ألف ساكن.


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