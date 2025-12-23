وزارة التجهيز تنفي تعرض المنشأة بالمدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى الطريق الجهوية رقم 24 لأي ضرر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/687a2f5e8a4de8.74358274_pomgkinjfqehl.jpg width=100 align=left border=0>

نفت وزارة التجهيز والإسكان، الثلاثاء، تعرض المنشأة بالمدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى الطريق الجهوية رقم 24 (على مستوى مدخل لاكانيا) لأي ضرر، مؤكدة سلامة ومتانة هذه المنشأة.



وأفادت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أن ما تم تداوله إعلاميا وعلى مواقع التواصل الإجتماعي عبر الفيديو يتمثل في إنجرافات سطحية لمواد الردم وهيكل حواشي الطريق بسبب سيلان مياه الأمطار، حيث أن أشغال الحماية وتصريف مياه الأمطار لم تستكمل بعد.









وأكدت في هذا الصدد، تدخل المقاولة صاحبة الصفقة في الحين للقيام بالصيانة المستوجبة وسيقع تلافي أي ضرر محتمل بعد إتمام إنجاز أشغال تأمين تصريف مياه الأمطار.



وشددت في السياق ذاته، على الحرص على متابعة جودة إنجاز مختلف المشاريع الطرقية وفق المواصفات حفاظا على سلامة مستعملي الطريق، داعية إلى تقصي المعلومة الصحيحة من مصدرها.



