الوضع الوبائي بالجهات ومتابعة تقدم المفاوضات أبرز محاور لقاء المشيشي بالطبوبي

مثل الوضع الوبائي بالجهات ومتابعة تقدم المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة ابرز محاور اللقاء الذي جمع ظهر اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الحكومة هشام مشيشي مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.وتطرق اللقاء إلى الوضع العام السياسي والاقتصادي بالبلاد والتحديات الاجتماعية الراهنة المطروحة والتي تمثل أولوية قصوى خاصة مع تاثير الأزمة الصحية وانتشار وباء كوفيد-19 على الفئات الهشة.وأكد هشام مشيشي على التزام الحكومة بالتسريع في تنفيذ بنود الاتفاق الحاصل اثر اجتماع جلسة 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وعلى تسوية وضعية عملة الحضائر وإصدار الأوامر الترتيبية وتفعيل اتفاق 6 فيفري الماضي.من جانبه أشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى أن اللقاء مثل فرصة للتاكيد على مصداقية التفاوض مع الطرف الحكومي منوها بالتزام الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية لاتفاقيات 6 فيفري الماضي والتي لن تتجاوز 6 جويلية القادم حسب ما تم الاتفاق عليه مؤخرا.وأضاف أن المحادثة تناولت تطور الوضع الوبائي الخطير في عديد الجهات وضرورة توحيد الجهود ومساندة الإجراءات التي تتخذها الحكومة والوقوف مع أبنائنا في الجهات الداخلية في هذا الظرف الصعب.