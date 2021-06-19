ملعب رادس: أحداث شغب وغاز مسيل للدموع يدفع لاعبي الترجي والاهلي الي مغادرة أرضية الملعب‎

شهدت السبت 19 جوان مدرجات ملعب رادس أعمال شغب ومناوشات بين جمهور الترجي وأعوانه الأمن قبل انطلاق مباراة الترجي ضد الأهلي المصري في إطار ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.وقد قام اعوان الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة على الجماهير ما تسبب في اختناق لاعبي الفريقين الذين غادروا أرضية الملعب باتجاه حجرات الملابس.و تقرر تأخير انطلاق المباراة الى الساعة السادسة مساءا