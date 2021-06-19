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الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان تأجيل القضية لجلسة 8نوفمبر المقبل والافراج عن أحد الموقوفين

Publié le Samedi 19 Juin 2021 - 09:28 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجيل قضية احداث الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان الى جلسة 8 نوفمبر مع الافراج عن أحد الموقوفين ورفض 5 مطالب افراج أخرى في حق موقوفين .

ولم يتم جلب المتهمين لجلسىة المحاكمة وحضر محامون في حق القائمين بالحق الشخصي في حق عائلات الضحايا والمصابين وطلب بعضهم التاخير فاستجابت لهم المحكمة واجلت القضية ،كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته.
وحضر محامو المتهمين وفوضوا النظر في التأخير .

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