فظيع..... سائق تاكسي يغتصب حريفة.. وزوجته تبتزها بالصور

أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 جابر غنيمي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس، أنّ إمرأة تقدّمت إلى مركز الأمن لتقديم شكاية مفادها تعرّضها للاغتصاب من طرف سائق تاكسي بعد تحويل وجهتها، وإجبارها على تعاطي مادة مخدّرة وتصويرها، كما أكّدت أنّها تلقت بعد ذلك اتصالا من طرف زوجة المعني بالأمر لابتزازها وتهدديها بنشر صورها في صورة لم تقم بتمكينها من مبلغ مالي.وقد تعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسوسة الجنوبية بالقضية، وتم القبض على المظنون فيه وباذن من النيابة العمومية تم الاحتفاظ به وادارج زوجته بالتفتيش، كما تم فتح تحقيق ضدّهما من أجل تحويل وجهة انثى باستعمال العنف والتهديد واستعمال مواد مخدرة والاغتصاب ومن أجل الابتزاز في حق الزوجة.المصدر موزاييك