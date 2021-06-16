تونس وايطاليا يوقعان مذكرة تفاهم تنص على تخصيص 200 مليون أورو لتمويل مشاريع في التنمية

استهل رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارته الرسمية إلى الجمهورية الإيطالية، صباح اليوم الأربعاء 16 جوان 2021، بإجراء محادثة على انفراد مع الرئيس الإيطالي سارجيو ماتاريلا في القصر الرئاسي بروما، تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أكد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على ما يجمع تونس بإيطاليا من روابط انسانية وتاريخية عريقة وقواسم حضارية وثقافية ومبادئ راسخة من شأنها أن تكون منطلقا لمستقبل مشترك جديد يقوم على مجموعة من القيم الإنسانية والمصالح الاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري والثقافي وفق رؤى وآليات مبتكرة ومفاهيم جديدة في إطار المصلحة المشتركة وحسن الجوار.وشدد رئيس الجمهورية على حرص تونس على تطوير تعاونها الاقتصادي مع إيطاليا، البلد الصديق والشريك التجاري الثاني لها في أوروبا. ودعا إلى أن تواصل إيطاليا الوقوف إلى جانب تونس، في إطار ثنائي وصلب الاتحاد الأوروبي، لمعاضدة جهودها لتحقيق التنمية والانعاش الاقتصادي وخلق مواطن الشغل وتعزيز الاستثمارات وتنويعها ومساندتها في تذليل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي ازدادت حدّة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.وذكر رئيس الجمهورية بموقف تونس من مسألة الهجرة غير النظامية، وأكد على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية والعميقة لهذه الظاهرة والتصدي للشبكات الاجرامية التي تتاجر بالبشر في ضفتي المتوسط، وذلك وفق مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب الأمني فقط وتعيد الأمل للشباب وتخلق لهم فرص العمل والتنمية في بلدانهم الأصلية.ومن جانبه، ثمّن الرئيس الإيطالي عمق علاقات الصداقة بين البلدين والمستوى المرموق الذي بلغته مجالات التعاون المثمر بين إيطاليا وتونس، الشريك الاستراتيجي المتميز.وأشار إلى أن الشعب الإيطالي لن ينسى مبادرة رئيس الجمهورية بإرسال فريق طبي إلى منطقة بريشيا بإيطاليا التي كانت المنطقة الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 في شهر أفريل 2020، وأعلن أن إيطاليا قررت توجيه طائرتين إلى تونس محملتين بمساعدات طبية متنوعة بقيمة 1 مليون أورو لمواجهة هذه الجائحة.كما أشار الرئيس الإيطالي إلى أن بلاده سترفع في عدد المنح المخصصة للطلبة التونسيين الراغبين في الدراسة بإيطاليا من 180 منحة إلى 260 منحة.وجدد الرئيس الإيطالي استعداد بلاده لمواصلة مساندة تونس في جهودها لحشد دعم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية المانحة في معاضدة جهود تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، فضلا عن مزيد تشجيع المستثمرين الايطاليين على الانتصاب في تونس في عدة قطاعات.وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وفق مقاربة جماعية.ونوه الرئيسان بالتوقيع، بمناسبة هذه الزيارة، على مذكرة تفاهم حول التعاون التونسي الإيطالي من أجل التنمية للفترة 2021-2023 تنص على تخصيص 200 مليون أورو لتمويل مشاريع في التنمية والانعاش الاقتصادي والفلاحة والتشغيل والتكوين وادماج الشباب.وشكّل اللقاء مناسبة، أيضا، لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.