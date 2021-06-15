محكمة الاستئناف بنابل تقر بصحة إجراءات حجز معدات إذاعة 'القرآن الكريم' غير القانونية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن محكمة الاستئناف بنابل قضت نهائيا بتاريخ 14 جوان 2021 في القضية الجناحية عدد 21/2210 بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان والقضاء من جديد بإقرار حجز تجهيزات البث التابعة للقناة الإذاعية غير الحاصلة على إجازة المسماة بـ"القرآن الكريم" والتابعة لرئيس حزب الرحمة والنائب بمجلس نواب الشعب "سعيد الجزيري".وبين الحكم الاستئنافي وفق بلاغ الهايكا أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 7 أفريل2021 تحت عدد 21/1154 كان في غير طريقه واقعا وقانونا، وأن قرار الحجز المؤرخ في 25 فيفري 2021، والذي اتخذته الهيئة في حق الإذاعة المذكورة، قد احترم الإجراءات القانونية التي اقتضاها المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وكان مبنيا على ثبوت ممارسة هذه الإذاعة نشاط البث دون الحصول على التراخيص القانونية المستوجبة.وكانت الهيئة قد اتخذت قرار حجز التجهيزات الضرورية لبث إذاعة "القرآن الكريم" غير القانونية الموجودة في غرفة الإرسال بجبل زغوان بموجب الصلاحيات المخولة لها قانونا لتعديل المشهد السمعي البصري، وذلك لممارسة هذه الإذاعة نشاطات بث دون الحصول على إجازة ولعدم استجابتها للدعوة للتوقف عن البث إثر رفض إسنادها الإجازة بموجب قرار الهيئة المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 بسبب خرقها للقانون المنظم للقطاع السمعي البصري وقرصنتها للترددات والاعتداء على الملك العام للدولة.