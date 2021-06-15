رئيس الجمهورية يلتقي المشيشي ورؤساء حكومات سابقين

يجتمع صباح اليوم في قصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس الحكومة هشام المشيشي إلى جانب رؤساء حكومات سابقين وفق ما أفاد به اذاعة موزاييك.ويأتي هذا الاجتماع عقب ما صرّح به رئيس الجمهورية يوم الجمعة 11 جوان 2021 حول وجود بوادر للحوار بعد استقباله أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وهو نفس ما أكده رئيس المنظمة الشغيلة عن وجود انفراج وأخبار إيجابية في الأيام القليلة القادمة.المصدر موزاييك