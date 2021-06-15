   Warda - العيون السود  

رئيس الجمهورية يلتقي المشيشي ورؤساء حكومات سابقين

Publié le Mardi 15 Juin 2021 - 11:05 قراءة: 0 د, 21 ث
يجتمع صباح اليوم في قصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس الحكومة هشام المشيشي إلى جانب رؤساء حكومات سابقين وفق ما أفاد به اذاعة موزاييك.

ويأتي هذا الاجتماع عقب ما صرّح به رئيس الجمهورية يوم الجمعة 11 جوان 2021 حول وجود بوادر للحوار بعد استقباله أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وهو نفس ما أكده رئيس المنظمة الشغيلة عن وجود انفراج وأخبار إيجابية في الأيام القليلة القادمة.


المصدر موزاييك

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 227585

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 15 Juin 2021 à 13h 38m |           
كل من حاول سرقة حلم الشعب التونسي في دولة ديمقراطية يقع فيها تكريس الفصل بين السلطات سيبقى مذموما كل من سعى لاستعادة الدكتاتورية سيعيش ذليلا مدحورا مكروها الي يوم الدين ... التاريخ لا يرحم والءل والهوان في انتظار المتحيلين ...

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 15 Juin 2021 à 13h 33m |           
المشيشي راجل ولد راجل ... يكفيه شرفا وعزة انه رفض العبودية ورفض لعبة البلهاء التي اراد البعض من خلالها جعله رجل القش ... من اراد ابتزاز المشيشي وامتهان كرامته هو الذي يجب ان يخجل من نفسه ويخجل من الشعب التونسي ويخجل من الشهداء التي قدمتهم الثورة التونسية من اجل الديمقراطية والكرامة ... تحية اعجاب وتقدير واكبار لرءيس الوزراء المشيشي الذي تحمل المسؤولية بكرامة وجدارة ...

Nouri  ()  |Mardi 15 Juin 2021 à 10h 55m |           
لا اثق في قيس !!!

Sarramba  (France)  |Mardi 15 Juin 2021 à 10h 15m |           
لو كانت نيته حسنة لاستقبل رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب و... القصّاص الطبّوبي لكي يضعوا بوادر ومبادئ تنظيم الحوار

Sarramba  (France)  |Mardi 15 Juin 2021 à 10h 12m |           
مبادرة خير يراد بها باطل ؟؟؟
أسئل على صاحب استغناشي أما اطبيعة هي هي
هذا الرجل خطير و أبله وأحمق ومجنون وخائن وغدار لا يستأمن أبدا؟؟؟
ومن أنذر فقد أعذر



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