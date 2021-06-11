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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية

Publié le Vendredi 11 Juin 2021 - 20:27 قراءة: 0 د, 25 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيّد عثمان الجرندي.

واطّلع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على سير عمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأسدى تعليماته بضرورة الإعداد الجيّد للمواعيد والاستحقاقات المقبلة خلال الفترة القادمة، وفي مقدّمتها قمة الفرنكوفونية ومشاركات بلادنا في اجتماعات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومؤتمر برلين 2.


كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تُكثّف الدبلوماسية التونسية من جهودها وتحرّكاتها للمساهمة الفاعلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 227401

Radius  (Tunisia)  |Vendredi 11 Juin 2021 à 21h 53m |           
توى هذا خبر يا باب بنات



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