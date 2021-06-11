رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيّد عثمان الجرندي.واطّلع رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على سير عمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأسدى تعليماته بضرورة الإعداد الجيّد للمواعيد والاستحقاقات المقبلة خلال الفترة القادمة، وفي مقدّمتها قمة الفرنكوفونية ومشاركات بلادنا في اجتماعات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ومؤتمر برلين 2.كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تُكثّف الدبلوماسية التونسية من جهودها وتحرّكاتها للمساهمة الفاعلة في توفير اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19.