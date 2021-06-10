   Om Kalthoum - أقلّك ايه  

الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 : فتح بحث لمعرفة هل ان الشاب تمت تعريته أم تعرى بمفرده

Publié le Jeudi 10 Juin 2021 - 14:15 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بتونس 2 فتحي السماتي اليوم الخميس 10 جوان 2021 لباب نات ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث حول الفيديو الذي ظهر فيه اعوان امن يعنفون شاب وهو عاري الجسم مبينا ان الابحاث ستكشف إن كان الشاب تعرض للتعرية والعنف من قبل اعوان الامن أم انه قام بتعرية نفسه مؤكدا انه سيتم سماع اعوان الامن الذين ليسوا من منطقة الامن الوطني بسيدي حسين بل قدموا من مقرات أمنية كتعزيز ،كما سيتم ايضا سماع المواطن لمعرفة حقيقة الاعتداء عليه وتعريته في الشارع أم انه قام بتعرية نفسه مؤكدا انه على ضوء تلك السماعات ستوجه التهم....




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227302

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 10 Juin 2021 à 16h 26m |           
يجب قبل كل شيء محاسبة من أصدر البلاغ المضلل وادعى فيه ان الشاب كان في حالة سكر ونزع ثيابه عندما رأى الشرطة
اولا هل فعلا نزع الشاب ثيابه واعوان الشرطة واقفون ينظرون دون حراك ؟ ! !
ثانيا هل الفيديو والصور التي تظهر احد الاعوان وهو يجذب سروال الشاب وينزعه وهو ملقى على الارض مفبركة ؟ ! !

Karimyousef  (France)  |Jeudi 10 Juin 2021 à 14h 36m |           
الجميع شاهد كيف ان هذا الشاب حاول تغطية نفسه ولكن عون البوليس لم يترك له الفرصة لحفظ كرامته ما حصل بالامس شى خطير جدا، ولنا ان نتساءل ماذا يحصل لاولاد الشعب المسكين داخل المراكز



En continu

Toutes les news
.

الخميس 10 جوان 2021 | 29 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:29 19:40 16:10 12:26 05:00 03:09
26°
 27° % 38 :الرطــوبة
تونــس 20°
5.66 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
27°-2029°-1929°-2130°-2132°-22
  • Avoirs en devises
    21400,2

  • (10 juin)
  • Jours d'importation
    143
  •              1 € = 3,33692 DT        1$ =2,76475 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 juin)   1460,1 MDT