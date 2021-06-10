الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 : فتح بحث لمعرفة هل ان الشاب تمت تعريته أم تعرى بمفرده

باب نات - اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بتونس 2 فتحي السماتي اليوم الخميس 10 جوان 2021 لباب نات ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث حول الفيديو الذي ظهر فيه اعوان امن يعنفون شاب وهو عاري الجسم مبينا ان الابحاث ستكشف إن كان الشاب تعرض للتعرية والعنف من قبل اعوان الامن أم انه قام بتعرية نفسه مؤكدا انه سيتم سماع اعوان الامن الذين ليسوا من منطقة الامن الوطني بسيدي حسين بل قدموا من مقرات أمنية كتعزيز ،كما سيتم ايضا سماع المواطن لمعرفة حقيقة الاعتداء عليه وتعريته في الشارع أم انه قام بتعرية نفسه مؤكدا انه على ضوء تلك السماعات ستوجه التهم....









