رئيس الجمهورية يستقبل سفير فلسطين بتونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الاثنين 7 جوان 2021 بقصر قرطاج، سفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم.وجدد رئيس الدولة تأكيد موقف تونس المساند للشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال والعدوان الغاشم وفي استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وحذر رئيس الجمهورية من محاولات إخراج القضية الفلسطينية من دائرة اهتمام الرأي العام العربي والدولي، وأكد على أن انتشار ثقافة الهزيمة أخطر من الهزيمة ذاتها.وأشار رئيس الدولة إلى أن تونس تدعم الأشقاء الفلسطينيين في جهودهم لتوحيد الصف الداخلي للتعبير عن إرادة واحدة وموحدة ودون تدخل خارجي.من جانبه، جدد السفير الفلسطيني نقل شكر بلاده، قيادة وشعبا، للمواقف المشرفة لرئيس الجمهورية وللشعب التونسي من القضية الفلسطينية، وأطلع رئيس الدولة على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين.