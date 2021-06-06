   Warda - على عيني  

صورة اليوم: شعارات وأعلام حركة النهضة في مسيرة عبير موسي لتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان

Publié le Dimanche 06 Juin 2021 - 10:02 قراءة: 0 د, 30 ث
تعمدت قناة العربية من دبي يوم السبت تمرير صور من مسيرة النهضة في شارع محمد الخامس يوم 27 فيفري على أنها مسيرة عبير موسي لتحرير البرلمان من سيطرة الاخوان في تونس ...
وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أعلنت السبت، الدخول في اعتصام مفتوح تحت شعار حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان.




وقالت رئيسة الحزب عبير موسي: "لن نرحل حتى نحرر برلمان تونس من سطوة الإخوان"، مطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كما طالبت برحيل حكومة هشام المشيشي. وأضافت: "نطالب بدولة تونسية حرة ذات سيادة مستقلة.. وواجب على كل تونسي الانخراط في تحرير البلاد من الإخوان".



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 227020

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 06 Juin 2021 à 12h 41m |           
و هل هكذا "يحرر البرلمان من الإخوان" ؟؟!!!
زادكم الله في عماكم من شرذمة لا يستقيم لها حال.
على كل، البسطاء الذين خرجوا (بعيدا عن القراءة في المقابل) استغلهم اللوبي الذين كانوا يتمعشون من النظام البائد...
و مع ذلك................. لن يمـــــــــــــروا
و الدليل أن يوم زحفهم (و أظنه زحف الوزغة التي تلقم الحجر من كل حدب و صوب) مر و لم "يحرر البرلمان".

Falfoul  (Tunisia)  |Dimanche 06 Juin 2021 à 11h 44m |           
ثلة نن الازلام الذين تعودو بالعطايايا والمزايا من النظام السابق ... هذم اللي كانو يخدمو ولادهم في البنوك والوظيفة العمومية و شركات البم بم كيف التينيسار وغيرو هذم اللي كانو يتمتعو بالحسوبية وبدولة الفساد ... قاعدين يحلمو بعودة التريخ للوراء ... نقولولهم " قول للزمان ارجع يازمان ...

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 06 Juin 2021 à 09h 24m |           
اعضاء البرلمان انتخبهم الشعب
وكل طلب لتغيير تركيبة البرلمان خارج الانتخابات هو انقلاب على ارادة الشعب وعلى الدستور



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