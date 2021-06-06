صورة اليوم: شعارات وأعلام حركة النهضة في مسيرة عبير موسي لتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان

تعمدت قناة العربية من دبي يوم السبت تمرير صور من مسيرة النهضة في شارع محمد الخامس يوم 27 فيفري على أنها مسيرة عبير موسي لتحرير البرلمان من سيطرة الاخوان في تونس ...وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أعلنت السبت، الدخول في اعتصام مفتوح تحت شعار حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان.وقالت رئيسة الحزب عبير موسي: "لن نرحل حتى نحرر برلمان تونس من سطوة الإخوان"، مطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، كما طالبت برحيل حكومة هشام المشيشي. وأضافت: "نطالب بدولة تونسية حرة ذات سيادة مستقلة.. وواجب على كل تونسي الانخراط في تحرير البلاد من الإخوان".