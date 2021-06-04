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سامية عبّو: محمد عمار لا يمكن أن يكون رئيسا للكتلة

Publié le Vendredi 04 Juin 2021 - 13:54 قراءة: 0 د, 29 ث
أكدت الجمعة 4 جوان، النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن المكتب السياسي للحزب طالب محمد عمار بالاستقالة من رئاسة الكتلة بعد التسريبات الأخيرة.

وأوضحت عبو في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم أن المكتب السياسي قد لاحظ أن محمد عمار لا يمكن أن يكون رئيسا للكتلة لأنه ارتكب عددا من الأخطاء على غرار تصريحاته، ليبقى أكبر خطأ ارتكبه هو استقباله لراشد الخياري في منزله.


وشددت على أن المكتب السياسي رأى بأن محمد عمار يجب أن يحاسب عن أخطائه، مشيرة إلى أن هذا الأخير قد رفض الاستقالة وإمكانية سحب الثقة منه ما زالت غير مطروحة في الكتلة ...

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