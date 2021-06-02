اجراءات جديدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا بجهة القيروان

رفع الكراسي والطاولات في الفضاءات المغلقة للمطاعم والمقاهي

عدم منح التراخيص لإقامة الحفلات وتعليق كل الأنشطة الثقافية وغلق الأسواق الأسبوعية لمدة اسبوع

في إطار متابعة الوضع الصحي بولاية القيروان وللحد من تسارع إنتشار فيروس كورونا المستجد، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة اليوم الأربعاء 02 جوان 2021 إجتماعا طارئا بإشراف والي الجهة وبحضور الدكتورة نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة إلى جانب فريق من الخبراء من الإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وممثلين عن المصالح الجهوية المعنية وذلك لتدارس المعطيات الأولية وتقييم الوضع الوبائي بالجهة بهدف إتخاذ الإجراءات اللازمة والتحكم في إنتشار الفيروس.رفع الكراسي والطاولات في الفضاءات المغلقة للمطاعم والمقاهيدعوة البلديات لعدم منح التراخيص لإقامة الحفلات والتظاهرات العامة والخاصةتعليق كل الأنشطة الثقافيةغلق الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوع بداية من 02 جوان 2021دعوة كل أصحاب وسائل النقل العمومي والحضري والخاص إلى ضرورة تطبيق إجراء البروتوكول الصحي والمتمثل في حمل الكمامات وسيتم تطبيق الإجراءات القانونية على كل مخالفدعوة الإدارة الجهوية للتعليم إلى تفعيل إجراءات البروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية خلال الإمتحاناتدعوة الإدارات الجهوية والمنشآت العمومية إلى التقيد بضرورة تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي على كل منظوريهاتكثيف الحملات التحسيسية والتوعويةدعوة السادة المعتمدين ورؤساء البلديات ومكونات المجتمع المدني إلى مزيد تكثيف الحملات التحسيسية والتوعويةالقيام بحملات تقصي ميداني لكوفيد-19القيام بحملات تثقيفية توعوية لتكثيف عمليات التسجيل بمنظومةEVAXدعوة المواطنين إلى مزيد الإقبال على عملية التسجيل بمنظومة EVAX وخاصة كبار السن والحاملين لأمراض مزمنةدعوة السادة رؤساء إقليمي الأمن الوطني والحرس الوطني والسادة المعتمدين إلى تطبيق قانون حظر التجول ساري المفعول والسهر إلى جانب السادة المعتمدين ورؤساء البلديات بالجهة على حسن تنفيذ هذه الإجراءات على أفضل الوجوه.