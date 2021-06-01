بمناسبة انتهاء مهامه في تونس، السفير الكوري يؤدي زيارة توديع لرئيس الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 1 جوان 2021 بقصر قرطاج، سفير جمهورية كوريا Cho Koo-Rae، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية نوّه سعيّد بالجهود التي بذلها السفير الكوري لتطوير علاقات التعاون بين بلاده وتونس في مجالات مختلفة، مؤكّدا على أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكورية في تونس خاصة في ظلّ ما يتوفّر للبلدين من فرص وامكانيات لتطوير هذه الروابط وتنويعها في عدّة قطاعات خاصة منها المتصلة بالرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.ومن جانبه، أعرب السيّد Cho Koo-Rae عن بالغ امتنانه لرئيس الجمهورية على ما حُظي به طوال فترة عمله بتونس من دعم وتعاون. وجدّد التأكيد على حرص جمهورية كوريا على مواصلة مساندتها لبلادنا وشراكتها المثمرة معها.وتولّى رئيس الدولة، بالمناسبة، منح السفير الكوري الصنف الأوّل من وسام الجمهورية تقديرا لجهوده في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية كوريا.