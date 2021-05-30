حركة حماس تكرم نور الدين الطبوبي وسيف الدين مخلوف

"لم أفعل شيئا في حياتي يستحق هذا الشرف العظيم ..ولم أقدّم عُشر معشار البطولات التي يخطّها أصغر مقا.وم من شعب الجبّارين ..

جئت لتكريم المقا.ومة .. فكرّمتني المقا.ومة ..

أقسم بالله لستُ بخيركم .. ولكنه دعاء أمّي .. ودعاء الطيّبين منكم ..

فاللهم لك الحمد حتى ترضى .."

تم اليوم تكريم أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بسامي أبو زهري الناطق الرسمي لحركة حماس "تقديرا على الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن القضية الفلسطينية" .كما حيا أبو زهري، وفق تديونة نشرتها المنظمة الشغيلة على صفحتها الرسمية على فايسبوك، كافة النقابيات والنقابيين على وقوفهم المتواصل مع فلسطين .من ناحية أخرى تم تكريم سيف الدين مخلوف من طرف سامي أبو زهري الناطق الرسمي لحركة حماس .يذكر أنه منذ فجر 21 ماي الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما، وأدى لاستشهاد 255 فلسطينيا في القطاع.وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 289 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم "شديدة الخطورة".