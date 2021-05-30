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حركة حماس تكرم نور الدين الطبوبي وسيف الدين مخلوف

Publié le Dimanche 30 Mai 2021 - 20:23 قراءة: 1 د, 6 ث
تم اليوم تكريم أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بسامي أبو زهري الناطق الرسمي لحركة حماس "تقديرا على الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن القضية الفلسطينية" .




كما حيا أبو زهري، وفق تديونة نشرتها المنظمة الشغيلة على صفحتها الرسمية على فايسبوك، كافة النقابيات والنقابيين على وقوفهم المتواصل مع فلسطين .

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من ناحية أخرى تم تكريم سيف الدين مخلوف من طرف سامي أبو زهري الناطق الرسمي لحركة حماس .
وكتب مخلوف التدوينة التالية:

"لم أفعل شيئا في حياتي يستحق هذا الشرف العظيم ..ولم أقدّم عُشر معشار البطولات التي يخطّها أصغر مقا.وم من شعب الجبّارين ..
جئت لتكريم المقا.ومة .. فكرّمتني المقا.ومة ..
أقسم بالله لستُ بخيركم .. ولكنه دعاء أمّي .. ودعاء الطيّبين منكم ..
فاللهم لك الحمد حتى ترضى .."



يذكر أنه منذ فجر 21 ماي الجاري، بدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل بوساطة مصرية ودولية، بعد هجوم شنته تل أبيب على القطاع استمر 11 يوما، وأدى لاستشهاد 255 فلسطينيا في القطاع.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 289 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصابتهم "شديدة الخطورة".



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 226614

Volcano  (France)  |Lundi 31 Mai 2021 à 07h 16m |           
ان شاء الله ما تتعدالهمش تخابر مع جهات اجنبية على غرار الاخوة المصريين

Mounabeh  (South Africa)  |Dimanche 30 Mai 2021 à 17h 50m |           
Donc pour abir w abbou, tabboubi est khwanji... hi hi hi

Amir1  (Tunisia)  |Dimanche 30 Mai 2021 à 16h 38m |           
حركة حماس لا تفرق بين الإخوة التوانسة...
السادة الطبوبي وسعيد والمشيشي والغنوشي ومخلوف والحامدي وعبو وموسي...إلخ لا أظنهم بمستوى لطفي أنفاق حتى بفرقوا بين الإخوة الفلسطينيين...
فقط...اتفاقنا على استتباب السلم الداخلي يقدم أكبر عون للإخوة اللسطينيين..
أكبر عون للقضية الأم...لو وضعناها اولى الأولويات بمعنى أن التخرر العربي والوطني هو العنوان
ثم بعدة تأتي المشاريع والبرامج
ثم لقمنا بتعرية كل المنافقين والكذابين والطابور الخامس
ينطلق الحوار من هنا...التخلص من التبعية...كيف وتى ولماذا؟
نتخاور على أمهات القضايا وليس على الخلافات ونحولها إلى اختلافات والإختلافات ضرورية
من أجل الديمقراطية والإبداع



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