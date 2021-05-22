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ر م ع الخطوط التونسية يؤكد على ضرورة تكاتف جهود أبناء الناقلة من أجل استرجاع مكانتها السابقة

Publié le Samedi 22 Mai 2021 - 17:02 قراءة: 0 د, 28 ث
أكّد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية خالد الشلّي خلال زيارته يوم الجمعة 21 ماي 2021 إلى مقرّ التونسية للتموين،Tunisie Catering ، على ضرورة تكاتف جهود أبناء الناقلة الوطنية من أجل الحفاظ على ديمومتها والحرص على استرجاع مكانتها السابقة، من خلال العمل على توفير أفضل الخدمات لجميع الحرفاء على مختلف المستويات، لاسيما تحسين جودة وجبات الطعام المقدّمة للمسافرين.

واطلع خالد الشلّي الذي كان مرفوقا بثلّة من الإطارات السامية للشركة، على مختلف فضاءات ومعدّات وتجهيزات التونسية للتموين ومدى جاهزيتها واستعداداتها لموسم الذروة الذي سيشهد عودة التونسيين المقيمين بالخارج، هذا بالتزامن مع استئناف الخطوط التونسية لرحلاتها باتجاه ليبيا.

Commentaires


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Radhiradhouan  (Tunisia)  |Samedi 22 Mai 2021 à 17h 38m |           
منظومة فساد برعاية الإتحاد تعمل على خراب الناقلة الوطنية



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