ر م ع الخطوط التونسية يؤكد على ضرورة تكاتف جهود أبناء الناقلة من أجل استرجاع مكانتها السابقة

أكّد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية خالد الشلّي خلال زيارته يوم الجمعة 21 ماي 2021 إلى مقرّ التونسية للتموين،Tunisie Catering ، على ضرورة تكاتف جهود أبناء الناقلة الوطنية من أجل الحفاظ على ديمومتها والحرص على استرجاع مكانتها السابقة، من خلال العمل على توفير أفضل الخدمات لجميع الحرفاء على مختلف المستويات، لاسيما تحسين جودة وجبات الطعام المقدّمة للمسافرين.



واطلع خالد الشلّي الذي كان مرفوقا بثلّة من الإطارات السامية للشركة، على مختلف فضاءات ومعدّات وتجهيزات التونسية للتموين ومدى جاهزيتها واستعداداتها لموسم الذروة الذي سيشهد عودة التونسيين المقيمين بالخارج، هذا بالتزامن مع استئناف الخطوط التونسية لرحلاتها باتجاه ليبيا.



