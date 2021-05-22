ر م ع الخطوط التونسية يؤكد على ضرورة تكاتف جهود أبناء الناقلة من أجل استرجاع مكانتها السابقة

أكّد الرئيس المدير العام للخطوط التونسية خالد الشلّي خلال زيارته يوم الجمعة 21 ماي 2021 إلى مقرّ التونسية للتموين،Tunisie Catering ، على ضرورة تكاتف جهود أبناء الناقلة الوطنية من أجل الحفاظ على ديمومتها والحرص على استرجاع مكانتها السابقة، من خلال العمل على توفير أفضل الخدمات لجميع الحرفاء على مختلف المستويات، لاسيما تحسين جودة وجبات الطعام المقدّمة للمسافرين.
واطلع خالد الشلّي الذي كان مرفوقا بثلّة من الإطارات السامية للشركة، على مختلف فضاءات ومعدّات وتجهيزات التونسية للتموين ومدى جاهزيتها واستعداداتها لموسم الذروة الذي سيشهد عودة التونسيين المقيمين بالخارج، هذا بالتزامن مع استئناف الخطوط التونسية لرحلاتها باتجاه ليبيا.
واطلع خالد الشلّي الذي كان مرفوقا بثلّة من الإطارات السامية للشركة، على مختلف فضاءات ومعدّات وتجهيزات التونسية للتموين ومدى جاهزيتها واستعداداتها لموسم الذروة الذي سيشهد عودة التونسيين المقيمين بالخارج، هذا بالتزامن مع استئناف الخطوط التونسية لرحلاتها باتجاه ليبيا.
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 226201