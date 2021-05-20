هل يكشف هاتف جوال طالبة الهندسة سر انتحارها في مبيت جامعي

باب نات - صرح اليوم المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لباب نات ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي حول ظروف وملابسات وفاة طالبة بكلية الهندسة بصفاقس تبلغ من العمر 24 سنة بعد أن عثر عليها مشنوقة في غرفتها داخل مبيت جامعي خاص .



وقد تعهد قاضي التحقيق بفتح بحث واذن بايداع جثة الفتاة على مصالح الطب الشرعي بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة،كما اسند انابة عدلية لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بصفاقس الجنوبية وتم حجز هاتف جوال واغراض أخرى تخصها لما تحتويه من معطيات حول دوافع انتحارها.



