باريس: رئيس الجمهورية يشارك في حفل عشاء على شرف رؤساء الدول المشاركين في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية

شارك رئيس الجمهورية قيس سعيد في حفل عشاء على شرف رؤساء الدول المشاركين في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية بباريسوكان رئيس الجمهورية حلّ ظهر اليوم الاثنين 17 ماي 2021، بباريس للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية التي ستنعقد غدا الثلاثاء 18 ماي 2021 بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانيوال ماكرون.وتشارك تونس في هذه القمة التي تلتئم لأول مرة حضوريا، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،إلى جانب 22 بلدا افريقيا ،وفق ما صرح به ، مستشار الرئيس الفرنسي ، المكلف بإفريقيا، فرانك باري، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت عن بعد.وتهدف هذه القمّة، وفق المسؤول الفرنسي، الى إيجاد موارد تمويل جديدة للقارة الإفريقية التي تضررت بشكل فادح، من ازمة كورونا، وهي تطمح الى وضع ركائز مساعدة مكثفة للاقتصاديات الإفريقية، حتى تتمكن من مجابهة الصدمات التي تلقتها جرّاء وباء كورونا.وسيشارك في القمة ايضا مسيرين في بلدان مجموعة السبع والمؤسسات الأوروبية والافريقية والمنظمات الدولية الى جانب المديرين العامين للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، وستعمل على توفير دعم للقطاع الخاص في افريقيا.