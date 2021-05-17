باريس: رئيس الجمهورية يجري محادثة ثنائية مع رئيس الكوت ديفوار

استهل رئيس الجمهورية زيارته إلى فرنسا في إطار مشاركته في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية بباريس، بإجراء محادثة، بعد ظهر اليوم الاثنين 17 ماي 2021، مع الرئيس الحسن واتارا، رئيس الكوت ديفوار.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أثنى رئيس الدولة، على علاقات الأخوة التاريخية المتميزة القائمة بين تونس والكوت ديفوار وما يجمعهما من خصائص وقيم مشتركة. وأكد على أن للبلدين آفاق واسعة للتعاون والشراكة في قطاعات متنوعة.ومن جانبه، أعرب الرئيس الايفواري عن تطلع بلاده إلى مزيد الاستفادة من التجربة والخبرات التونسية في عدة مجالات وخاصة في القطاع الصحي عبر تطوير التعاون الطبي وتكوين الطلبة الايفواريين في الجامعات التونسية. كما دعا الرئيس الحسن واتارا القطاع الخاص في تونس إلى تعزيز تواجده في الكوت ديفوار ومزيد استكشاف فرص الاستثمار والشراكة فيها.وأكد رئيس الجمهورية استعداد تونس التام لمزيد تدعيم تعاونها مع الكوت ديفوار في مجال الصحة لا سيما في أفق إحداث مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان، ووجه دعوة رسمية لزيارة تونس للرئيس الايفواري الذي رحب بها ووعد بتلبيتها قريبا.