في اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان العربي... الغنوشي يشدّد على ضرورة توحد الصف العربي وشعوبه ضدّ انتهاكات جيش الاحتلال

أجرى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 15 ماي 2021 اتصالا هاتفيا مع عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.ووجه رئيس المجلس شكره للبرلمان العربي على استجابته للدعوة لعقد جلسة طارئة بخصوص تطورات الوضع في الشأن الفلسطيني مؤكدا أهمية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.وشدد رئيس المجلس على ضرورة توحد الصف العربي وشعوبه ضدّ انتهاكات جيش الاحتلال التي مسّت المقدسات واستهدفت الأرواح والمدنيين الأبرياء، مشيرا لأهمية اتخاذ المؤسسات العربية خطوات شجاعة لنصرة أهلنا في غزة والضفة ولوقف نزيف التهجير القسري.ووجه الرئيس المجلس دعوة لرئيس البرلمان العربي لزيارة تونس.من جهته أكد رئيس البرلمان العربي على التزام الأمة بالقضية الفلسطينية وأن البرلمان العربي يضع هذا الملف دائما ضمن أولوياته وهو موضوع مركزي مشترك بين البرلمانات العربية، منوها بدور تونس الهام في مساندة القضية الفلسطينية، مُشدّدا على أهمية مواصلة التنسيق من أجل إنجاح الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي ستنعقد الأسبوع المقبل بالقاهرة.