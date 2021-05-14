فتحي العيوني يمنع بيع وترويج المنتوجات التونسية التي تم تصديرها لإسرائيل في كامل المنطقة البلدية

اصدر الجمعة 14 ماي، رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني قرارا يقضى بمنع المغازات العامة و الفضاءات التجارية بالمنطقة البلدية من بيع بضائع تعمد أصحابها بيعها أو ترويجها بصفة مباشرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.كما يحجر بمقتضى نفس القرار عرض أو بيع منتوجات ذات منشأ تابع للكيان حسب الرمز 729 او 871.و كل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها الغلق الفوري للمحل حسب نص القرار.