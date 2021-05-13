من قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية، المشيشي يعايد الأمنيين

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أدى اليوم الخميس 13 ماي 2021، رئيس الحكومة هشام مشيشي زيارة إلى قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية ليتوجه منها، اعتمادا على تقنية التواصل عن بعد، الى كافة الوحدات الأمنية، من أمن وحرس وطنيين، إضافة إلى وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية بمختلف جهات الجمهورية، بالتهنئة بعيد الفطر المبارك.كما توّجه لهم بالشكر على ما يبذلونه من مجهودات، في هذا الظرف الاستثنائي، لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة جائحة كوفيد-19، إضافة إلى التوقي من كل التهديدات الإرهابية والاجرامية.هذا وترحم رئيس الحكومة هشام مشيشي على شهداء المؤسسة الأمنية، مشيدا في ذات الوقت بما قدموه من تضحيات فداء للوطن.