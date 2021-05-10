د حاتم غزال: الارقام تؤكد تراجع الحالات المقيمة في المستشفيات ما يعني اننا نبتعد عن انهيار المنظومة الصحية

أرسل الدكتور حاتم غزال المختص في علم الأجنة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك مؤشرات ايجابية حول تراجع إعداد المصابين بكورونا بسبب تراجع المقيمين في المستشفيات.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت في بلاغ لها مساء الأحد ، أن العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، ارتفع إلى 11429حالة.
وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ2518 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 490 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 138مصابا للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.
وتلقى أمس السبت 8 ماي 2021 الموافق لليوم 57 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، 20614 شخصا التطعيم، منهم 11167 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.
وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ يوم الأحد، أن اجمالي الملقحين ارتفع بذلك الى 499369 ملقحا منهم 350426 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و148943 شخصا حصلوا على الجرعة الثانية.
وكتب الطبيب في المستشفى العسكري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية
" أرقام اليوم تؤكد أرقام يوم أمس بتواصل إنخفاض عدد الحالات المنومة في المستشفيات من 2809 يوم 30 أفريل الى 2518 يوم أمس أي بانخفاض يساوي 10.36% و هي وتيرة جيدة ستمكننا قريبا من العودة إلى مستويات نقدر على التعامل معها بعيدا عن شبح إنهار المنظومة الصحية و النقص في الأكسيجين.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت في بلاغ لها مساء الأحد ، أن العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، ارتفع إلى 11429حالة.
وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ2518 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 490 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 138مصابا للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص.
وتلقى أمس السبت 8 ماي 2021 الموافق لليوم 57 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، 20614 شخصا التطعيم، منهم 11167 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.
وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ يوم الأحد، أن اجمالي الملقحين ارتفع بذلك الى 499369 ملقحا منهم 350426 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و148943 شخصا حصلوا على الجرعة الثانية.
وكتب الطبيب في المستشفى العسكري في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية
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