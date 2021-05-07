وزارة النقل واللوجستيك تعلن عن جملة من القرارات تزامنا مع إعلان الحجر الصحي الشامل

تعلم وزارة النقل واللوجستيك انه تبعا للقرارات التي اتخذتها رئاسة الحكومة يوم الجمعة 07 ماي 2021 والمتعلقة بفرض الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان من الساعة 07 مساء إلى الساعة 05 صباحا وذلك ابتداء من يوم الاحد 9 ماي إلى غاية الاحد 16 ماي 2021 للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تقرر ما يلي :- دعوة شركات النقل العمومية لاتخاذ ما يتعين من اجراءات لاحتواء طلبات المواطنين على خدمات النقل بين المدن، بصفة استثنائية غدا السبت 08 ماي 2021 على أن يتوقف النشاط بداية من يوم الاحد 09 ماي 2021.- الإقتصار ابتداء من يوم الأحد 9 ماي وخلال فترة الحجر الصحي الشامل على تأمين تنقل (داخل المدن وبين المدن داخل نفس الولاية) بالنسبة للأسلاك النشيطة وأعوان الصحّة وبعض الحالات القصوى والضرورية بما في ذلك المتحصلين على مواعيد تلقيح ضد الجائحة والعاملين بقطاعات أساسية وحيوية التي لا تشملها اجراءات الحجر الصحي وفق بلاغ رئاسة الحكومة المشار اليه أعلاه. وتتولى الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري الإعلان عن برنامج رحلاتها بما يضمن الخدمة الدنيا.- مواصلة السماح لناقلي البضائع ومسدي خدمات التوصيل والتوزيع بالتنقل ومباشرة أعمالهم في إطار تأمين عمليات التزود والتزويد.- تعليق حركة سير جميع القطارات الخطوط البعيدة الخاصة بالمسافرين خلال فترة الحجر الصحي.- إلزام أعوان وإطارات الإدارات المركزية بوزارة النقل واللوجستيك والإدارات الجهوية وأعوان وإطارات المنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف بالحجر الصحي الشامل بداية من 09 إلى غاية 16 ماي 2021، مع الإبقاء على الحد الأدنى من الأعوان والإطارات لضمان إستمرارية المرفق العمومي وضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين يتم استثناؤهم من هذا الإجراء لتأمين مختلف الأنشطة الحيوية غير المعنية بالحجر.- ضبط قائمة إسمية في الأعوان والإطارات الذين سيواصلون العمل حضوريا بصفة إستثنائية ولضرورة العمل فقط مع التشجيع على إعتماد آليات العمل عن بعد.- إخضاع جميع الأعوان الذين يعانون من أمراض مزمنة والحوامل آليا إلى الحجر الصحي الشامل بمقرات اقاماتهم.