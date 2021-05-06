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المنتخب الوطني للأواسط في تربص تحضيري جديد بالعاصمة

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 16:25 قراءة: 1 د, 10 ث
ينطلق المنتخب التونسي لمواليد 2003 بقيادة المدرب يوسف الزواوي غداً الجمعة 7 ماي في ثالث تربص اعدادي استعدادا لمنافسات البطولة العربية للأواسط والتي ستقام في مصر في منتصف شهر جوان.

وسيتواصل التربص الى يوم الاثنين 10 ماي 2021 .


وللاشارة فقد أجرى الاطار الفني منذ شهر فيفري الى غاية نهاية شهر مارس 4 تربصات أنتقائية لاختيار أبرز اللاعبين المحليين.

و تعتبر سلسلة هذه التربصات امتدادا للعمل الذي انطلقت فيه الجامعة بمتابعتها و تأطيرها لمواليد هذه الفئة العمرية المدمجين بالمعهد الرياضي منذ سنتين.

ووجه المدرب الوطني يوسف الزواوي الدعوة إلى كلّ من:
النجم الرياضي الساحلي: ثامر نويرة - محمد أمين الناوي – صالح برهومي – راقي عواني – ادم بن أحمد -فرج بن نجيمة – خليل زيد – ادم فجرية – رائد قزاح
الترجي الرياضي التونسي: غسان معتوق – محمد مختار العيفاوي – مالك مهري – غيث وهابي – عبيد عزيز
النادي الافريقي: مكرم الصغير – فراس المهدواني– يوسف سنانة – ضياء الدين الشيحي
النادي الرياضي البنزرتي:فراس العكرمي – أحمد بوسعدون
النادي الرياضي الصفاقسي:محمود غربال
الملعب القابسي:بركات الحميدي
المستقبل الرياضي بالمرسى:بشير العباسي
الترجي الرياضي الجرجيسي:هادي جرتيلة
نادي الرياضي بحمام الانف:ريان حداد
الملعب التونسي:صادق قديدي


- الجمعة 07 ماي 2021 تجمع اللاعبين على الساعة 14و00دق
- السبت 08 ماي2021: تمارين على الساعة 16 و 00 دق
- الأحد 09 ماي 2021: تمارين على الساعة 16 و 00 دق
- يوم الاثنين 10 ماي 2021: تمارين على الساعة 12 و 30 دق


وستدور كل الحصص التدريبية بالملعب الفرعي برادس

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