المنتخب الوطني للأواسط في تربص تحضيري جديد بالعاصمة

ينطلق المنتخب التونسي لمواليد 2003 بقيادة المدرب يوسف الزواوي غداً الجمعة 7 ماي في ثالث تربص اعدادي استعدادا لمنافسات البطولة العربية للأواسط والتي ستقام في مصر في منتصف شهر جوان.وسيتواصل التربص الى يوم الاثنين 10 ماي 2021 .وللاشارة فقد أجرى الاطار الفني منذ شهر فيفري الى غاية نهاية شهر مارس 4 تربصات أنتقائية لاختيار أبرز اللاعبين المحليين.و تعتبر سلسلة هذه التربصات امتدادا للعمل الذي انطلقت فيه الجامعة بمتابعتها و تأطيرها لمواليد هذه الفئة العمرية المدمجين بالمعهد الرياضي منذ سنتين.النجم الرياضي الساحلي: ثامر نويرة - محمد أمين الناوي – صالح برهومي – راقي عواني – ادم بن أحمد -فرج بن نجيمة – خليل زيد – ادم فجرية – رائد قزاحالترجي الرياضي التونسي: غسان معتوق – محمد مختار العيفاوي – مالك مهري – غيث وهابي – عبيد عزيزالنادي الافريقي: مكرم الصغير – فراس المهدواني– يوسف سنانة – ضياء الدين الشيحيالنادي الرياضي البنزرتي:فراس العكرمي – أحمد بوسعدونالنادي الرياضي الصفاقسي:محمود غربالالملعب القابسي:بركات الحميديالمستقبل الرياضي بالمرسى:بشير العباسيالترجي الرياضي الجرجيسي:هادي جرتيلةنادي الرياضي بحمام الانف:ريان حدادالملعب التونسي:صادق قديدي- الجمعة 07 ماي 2021 تجمع اللاعبين على الساعة 14و00دق- السبت 08 ماي2021: تمارين على الساعة 16 و 00 دق- الأحد 09 ماي 2021: تمارين على الساعة 16 و 00 دق- يوم الاثنين 10 ماي 2021: تمارين على الساعة 12 و 30 دقوستدور كل الحصص التدريبية بالملعب الفرعي برادس