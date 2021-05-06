   Om Kalthoum - هلّت ليالي  

من بين ضحاياه طبيبة " ولد الجا" في في قبضة امن سيدي حسين

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 09:16 قراءة: 0 د, 26 ث
تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالعطار بمنطقة الامن بسيدي حسين من مداهمة منزل منحرف مصنف خطير يكنى "ولد الجا" من سكان حي السبخة اين تم القاء القبض عليه والذي بعرض هويته على الناظم الالى تبين وانه محل 8 مناشير تفتيش لفائدة وحدات امنية مختلفة من اجل السلب باستعمال سلاح ابيض وافتكاك متاع الغير بالقوة والسرقة والعقوق .

وكشفت الابحاث معه انه نفذ براكاج لطبيبة خلال مرورها بالجهة وتهديدها بموس وسلبها هاتفها الجوال ومبلغ مالي.


وبمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة وتحرير محضر في الغرض لاحالته على القضاء.

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