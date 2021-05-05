الاعداد للقمّة الثامنة عشرة للفرنكفونية، محور مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الأربعاء 05 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خُصّص للنظر في تقدّم أشغال الاعداد للقمّة الثامنة عشرة للفرنكفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة أيام 20 و21 نوفمبر 2021 وذلك بحضور عدد من الوزراء والاطارات العليا للدولة.واستمع رئيس الحكومة إلى عرض حول تقدّم الاستعدادات للتحضير لهذه القمّة وتحديد المتدخلين مع طرح المسارات المزمع اتباعها فيما تبقى من الرزنامة.وشدّد رئيس الحكومة في افتتاح هذا المجلس على ضرورة الاعداد الجّيد لواحدة من أكبر التظاهرات الدولية التي ستحتضنها بلادنا، مؤكّدا أن الأهمّ هو تذليل الصعوبات لإنجاح هذا الموعد المهمّ جدّا لتونس بتسخير كافة الإمكانيات المطروحة.