الغنوشي يكرّم ممثلين عن التلفزة التونسية في اليوم العالمي لحرية الصحافة

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة تولّى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشّعب صباح اليوم الاثنين 03 ماي 2021، تكريم ممثلين عن الفريق التلفزي المكلف بمتابعة نشاط المجلس ، وتأمين البث التلفزي المباشر للجلسات العامة ، وذلك بحضور ماهر مذيوب مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال.وتوجّه رئيس مجلس نواب الشعب بأحر التهاني الى كل الاسرة الإعلامية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدا الدور الحيوي الذي يضطلع به الاعلام والاتصال في نقل المعلومة الى المواطن ، واسهامه البارز في تعزيز مسار البناء الديمقراطي في تونس من خلال قيامه بوظائفه وفق المبادي الأساسية المكفولة بالدستور وفي مقدمتها حرية التعبير التي لا تراجع فيها.كما أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن كبير تقديره لكافة الإعلاميين من الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية الذي يرابطون يوميا بمقر المجلس وينقلون بانتظام كل أنشطته.وأثنى من جهة اخرى على المجهود الذي يبذله فريق التلفزة التونسية بمختلف مكوّناته في نقل عمل مجلس نواب الشعب على مستوى اللجان والجلسات العامة وبقية هياكل المجلس . مثمنا العمل الجدّي الذي يقوم به فريق البث التلفزي المباشر ومتابعته المتواصلة لأعمال الجلسة العامة منذ انطلاقها الى نهايتها بما يمكّن الراي العام من متابعة الحوار الذي يدور في رحاب المجلس ويبرز الدور الذي يضطلع به النائب في نقل مشاغل المواطن وتطلعاته في اطار ممارسته لوظائفه التشريعية والرقابية والتمثيلية .وقد عبّر ممثلو التلفزة التونسية عن شكرهم لرئاسة مجلس نواب الشعب على هذا التكريم الذي يعد ترجمة للمجهود المبذول من قبل الفريق التلفزي في مواكبته اليومية للنشاط البرلماني، واعترفا بالدور الحيوي الذي يضطلع به الاعلام اليوم وخاصة التلفزي في نقل وقائع هذه المؤسسة ، مؤكّدين انه يمثّل حافزا على المواصلة على هذا الدرب وقيامهم بمهمتهم الإعلامية على الوجه المطلوب.