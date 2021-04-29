العياشي زمال يدعو لتكوين تنسيقية عليا لمجابهة كورونا يراسها المكي وسنية بالشيخ

دعا العياشي زمال رئيس لجنة الصحة في البرلمان، في حوار على على راديو إي أف أم، إلى تكوين تنسيقية عليا لمجابهة فيروس كورونا .واقترح الزمال أن يكون على رأس اللجنة عبد اللطيف المكي وسنية بالشيخ مشيرا الى أن عديد الوزارات معنية بالوضع الوبائي وهي في حاجة اليوم إلى تنسيق بينها للخروج من الأزمة.وقال الزمال ان اقتراحه للمكي وسنية بالشيخ يعود إلى درايتهما بالملف وخبرتهما الاتصالية.واكد المتحدث وجود إخفاق اتصالي في الأزمة الحالية وهو ما يتجلى من خلال عدم وعي المواطن بخطورة الوضع.