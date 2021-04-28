رئيس الحكومة يؤدي زيارة غير معلنة إلى مطار تونس قرطاج

أدّى رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم زيارة غير معلنة إلى مطار تونس قرطاج الدولي و عاين فيها مدى احترام البروتوكول الصحي ووقف عند جملة من النقائص خاصة فيما يتعلق بمسلك الكوفيد سواء في الذهاب أو الاياب...يذكر أن الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا أقرت في اجتماعها اليوم الاربعاء، جملة من الإجراءات الوقائية للفترة من 3 إلى 16 ماي القادم، من بينها فرض الحجر الصحي الاجباري لمدة 7 أيام على جميع الوافدين على تونس من الخارج ومواصلة تعليق الدروس لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي) باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية، ومنع استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي.يتبع يتبع