الجرندي في زيارة عمل الى اسبانيا

بدعوة من نظيرته الاسبانية، "Arancha Gonzalez Laya"، يؤدي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة عمل الى مدريد يوم 28 أفريل 2021، في إطار جولة جديدة من المشاورات السياسية تهدف الى مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين تونس ومملكة إسبانيا واستكشاف السبل الكفيلة بالارتقاء بها الى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.

وسيحظى عثمان الجرندي خلال هذه الزيارة بمقابلة ملك إسبانيا، "Felipe VI" ورئيسة مجلس النواب الاسباني، "Meritxell Batet".



وتمثل الزيارة مناسبة لتعميق التشاور حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها التعاون في إطار حوار 5+5 ومسار السلام في الشرق الأوسط والتعاون مع القارة الإفريقية والدور الذي يمكن أن تضطلع به كل من تونس واسبانيا في مجلس الأمن لإشاعة الأمن والسلم في العالم وخاصة الحد من النزاعات المسلحة لمقاومة جائحة كورونا.



