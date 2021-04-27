تونس الجزائر - إعطاء إشارة انطلاق إعداد استراتيجية مشتركة للتعاون السياحي بين البلدين

عقد وزير السياحة الحبيب عمار اليوم، الثلاثاء 27 أفريل 2021، اجتماع عن بعد مع نظيره الجزائري محمد علي بوغازي وذلك في إطار التعاون التونسي الجزائري في المجال السياحي.وأكد الحبيب عمار، خلال الاجتماع، على الإرادة المشتركة لمواصلة الدفع نحو تعزيز علاقات التعاون بين تونس والشقيقة الجزائر على جميع الأصعدة وتحقيق المزيد من الإنجازات على درب التكامل الاقتصادي وبالنظر كذلك إلى متانة العلاقات الثنائية السياسية والديبلوماسية والتاريخية.وتوجه، بالمناسبة، إلى الشعب الجزائري الشقيق بالشكر لوقوفه الدائم مع الشعب التونسي وتضامنه المتواصل معه ومع السياحة التونسية حيث كان يتوافد على بلادنا بأعداد هامة في الأوقات التي شهدت فيها السياحة التونسية أزمات وصعوبات مضيفا أن تونس لا تعتبر الجزائريين سياحا أجانب بل هم عبارة عن مواطنين تونسيين في بلدهم.ومن جهته، نوه وزير السياحة والصناعات التقليدية والعمل العائلي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد على بوغازي بمستوى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين مؤكدا حرص بلده على مزيد دفع علاقات التعاون الثنائي في عديد المجالات ومنها السياحة والصناعات التقليدية مضيفا أن الشعبين التونسي والجزائري شعب واحد في بلدين.كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى الأوضاع الصحية في العالم وفي تونس والجزائر جراء تفشي وباء كورونا مع التمنيات بأن يتمكن الشعبين الشقيقين من تجاوز هذه الأزمة الصحية حيث تم تبادل التجارب في البلدين في مجال التصرف في مجابهة هذه الأزمة مع استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات اجتماعية واقتصادية لمساندة العاملين في القطاع السياحي والصناعات التقليدية وكذلك مختلف المؤسسات السياحية والحرفية التي تضررت بصفة كبيرة جراء توقف النشاط السياحي.وأفاد الحبيب عمار، في هذا الشأن، بأن وزارة السياحة وضعت، منذ بداية الجائحة، بروتوكولا صحيا نموذجيا يشمل مختلف المؤسسات السياحية بالشراكة مع المهنة مع تشديد الرقابة بصفة مستمرة ودقيقة حرصا على الحفاظ على صحة التونسيين وخاصة العاملين في القطاع السياحي وكذلك السياح الوافدين على بلادنا حيث حظي هذا البروتوكول بمصادقة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.وأشار إلى أن وزارة السياحة توصلت إلى ضبط خطة عمل لانعاش قطاع السياحة تهدف إلى ضمان استعادة النشاط السياحي إلى نسقه لما بعد فترو الكورونا وذلك في إطار عمل تشاركي مع المهنيين والشريك الاجتماعي والوزارات والهياكل المعنية والشركاء بالداخل والخارج مؤكدا وجود رغبة في تبادل الخبرات مع الأشقاء في الجزائر ومزيد دفع التعاون في مجالات ذات علاقة بالتكوين السياحي والتسويق والترويج والجودة والتفقد والتهيئة السياحية والإستثمار والتنمية وكذلك في مجال الصناعات التقليدية.وتم، خلال الاجتماع، إعطاء إشارة انطلاق إعداد استراتيجية مشتركة للتعاون السياحي بين تونس والجزائر عبر لجان يتم احداثها وتعمل وتتواصل عن بعد مؤقتا بسبب ما تفرضه جائحة كورونا وذلك بهدف اقتراح ووضع برامج تعاون ثنائي في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وسبل تطويرهما في البلدين الشقيقين.