هبة يابانية لتونس لمعاضدة مجهودات الدولة في مكافحة وباء كورونا

مثلت العلاقات التونسية اليابانية وسبل دعمها وتطويرها في عديد المجالات محور المحادثة التي جمعت بعد ظهر اليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 رئيس الحكومة هشام مشيشي بقصر الحكومة بالقصبة بسفير اليابان بتونس شينسوكاي شيميزو.ونوّه رئيس الحكومة بالمناسبة بعلاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين مثمنا وقوف اليابان إلى جانب تونس ومساندتها في برامجها التنموية منذ الاستقلال.كما أكد رئيس الحكومة على خصوصية هذه الفترة التي تتسم بانتشار وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية مشددا على عزم الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي لدفع النمو، بالتوافق مع شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين.من جهته، أفاد السفير الياباني أن بلاده أقرت هبة مالية إضافية بقيمة مليون دولار لدعم مجهودات تونس في مكافحة وباء كورونا مجددا التأكيد على استعداد اليابان لدعم موقف تونس في مشاوراتها القادمة مع الجهات الدولية المانحة.وأكد السفير الياباني دعم طوكيو لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في تونس وتشجيع المبادرة الخاصة والمرافقة الفنية والتقنية للباعثين الشبان خاصة في قطاعات التجديد التكنولوجي.تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد موجة ثالثة من انتشار الوباء، وقامت الحكومة باجراءات وقائية اضافية منذ حوالي اسبوعين، اهمها إقرار حظر الجولان الليلي ابتداء من العاشرة ومنع جولان السيارات ابتداء من السابعة، وتعليق الدروس ومواصلة تدابير العمل عن بعد مع تقسيم الموظفين الي حصتين متباعدتين بساعة بالنسبة للعمل الحضوري.