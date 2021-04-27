البرلمان يناقش مشروعي اتفاقيتي قرض باكثر من 470 مليون دينار

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 الجلسة العامة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزير الصحة والوفد الوزاري المرافق له ويتضمـــن جدول الأعمــــــــال :- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19. عدد 15/2021- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني. عــــــــدد 11/2021- التصويت على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006. عدد 109/2020.- مشروع قانون يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي. عدد 104/2020.وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجلسات تنعقد وفق تدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب والتي أقرّتها الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2021.