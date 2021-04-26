   Bouchnak - ذوق الشمايل  

راشد الغنوشي يزور المؤرخ هشام جعيط للاطمئنان على صحته

Publié le Lundi 26 Avril 2021 - 20:00 قراءة: 0 د, 21 ث
زار الأثنين 26 أبريل، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي المؤرخ هشام جعيط للاطمئنان على صحته.
وأعرب راشد الغنوشي بالمناسبة عن كبير تقديره للمكانة العلمية للدكتور هشام جعيط واثرائه للساحة الثقافية التونسية والعربية والإسلامية عبر ما قدّمه من مؤلفات وبحوث ودراسات، مشيرا للاهتمام المتواصل للجامعيين والأكاديميين بكتاباته الفكرية ودراساته التي تعد فخرا لكل التونسيين وللجامعات الوطنية.
وأكد الغنوشي أيضا على واجب الدولة التونسية في العناية بالمثقفين والمفكرين ورد الاعتبار لهم.






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 224833



En continu

Toutes les news
..*

    | 0
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19°
 26° % 72 :الرطــوبة
تونــس 16°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
26°-1624°-1526°-1529°-1634°-16
  • Avoirs en devises
    20843,1

  • (26 avril)
  • Jours d'importation
    145
  •              1 € = 3,32567 DT        1$ =2,76047 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 avril)   178,3 MDT