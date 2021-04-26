راشد الغنوشي يزور المؤرخ هشام جعيط للاطمئنان على صحته

زار الأثنين 26 أبريل، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي المؤرخ هشام جعيط للاطمئنان على صحته.وأعرب راشد الغنوشي بالمناسبة عن كبير تقديره للمكانة العلمية للدكتور هشام جعيط واثرائه للساحة الثقافية التونسية والعربية والإسلامية عبر ما قدّمه من مؤلفات وبحوث ودراسات، مشيرا للاهتمام المتواصل للجامعيين والأكاديميين بكتاباته الفكرية ودراساته التي تعد فخرا لكل التونسيين وللجامعات الوطنية.وأكد الغنوشي أيضا على واجب الدولة التونسية في العناية بالمثقفين والمفكرين ورد الاعتبار لهم.