18 سنة سجنا في حق صاحبة مركز تجميل اختصت الاتجار دوليا بالفتيات

باب نات - قضت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس ب18 سنة سجنا وبخطية ب60 الف دينار في حق صاحبة مركز تجميل باحدى ضواحي العاصمة كانت تتاجر بالفتيات وارسالهن الى شبكات دولية تعمل بلبنان وبعض دول الخليج في مجال الدعارة ...



وقد تبين أن المظنون فيها كانت تستدرج ضحاياها ايضا عبر الفايس بوك ثم تأثر عليهن وتغريهن بالعمل في دول الخليج وترسلهن لشبكات دعارة مقابل حصولها على عمولتها.



واكدت إحدى الضحايا خلال الاستماع لها من قبل القضاء انه تم التنكيل بهن وتعرضهن لعمليات اغتصاب فظيعة أين تتم ممارسة شتى انواع الشذوذ الجنسي عليهن كما تعرضت بدورها لعملية اغتصاب جماعي.



