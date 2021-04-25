المرحلة الابتدائية... وزارة التربية تضبط روزنامة بقية السنة الدراسية

عقدت اللجنة المشتركة الخاصة بالمرحلة الابتدائية، يوم أمس السبت 24 أفريل 2021 جلسة عمل بمقر وزارة التربية، تمّ خلالها التباحث في السبل الكفيلة بإنجاح انهاء السنة الدراسيّة في ظلّ الظروف الناجمة عن إيقاف الدروس بالمؤسسات التربوية بغاية كسر حلقات انتشار العدوى.وأكّد الطرفان وفق بلاغ لوزارة التربية, حرصهما على ضمان الحدّ الضروري من التعليم والتعلّم وتمّ التوافق على ما يلي، والعمل به بداية من 03 ماي 2021:• تأمين شروط الصحة وتوفير متطلبات السلامة بكافة المدارس الابتدائية، التزاما بالبروتوكول الصحي،• توصية اللّجنة إدراج الفاعلين التربويين ضمن من ينبغي إعطاؤهم الأولوية في التلقيح ضدّ فيروس كوفيد 19،• تنظيم مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 28 و29 و30 جوان 2021،• اختتام السنة الدراسية في آجالها المقررة سلفا،• استثمار ما تبقّى من الزمن المدرسي لاستدراك التعلّمات جراء توقّف الدروس،• استمرار العمل بالمدارس الابتدائية بنفس التنظيمات البيداغوجية، على أن يتمّ التركيز على مواد اللغة العربية والرياضيات والإيقاظ العلمي والفرنسية والإنقليزية، نظرا لكثافة محتوياتها وسعيا لاستكمال التّعلمات فيها،• إجراء الاختبارات الشفوية مباشرة خلال الأسبوع السابق للاختبارات الكتابية مع السير العادي للدروس،• انجاز الاختبارات الكتابية أيام 16 و17 و18 و19 و21 جوان 2021،• اصلاح الاختبارات وارجاعها إلى التلاميذ أيام 22 و23 و24 جوان 2021،• إنعقاد مجالس الأقسام يومي 25 و26 جوان 2021،• تخصيص يوم 30 جوان 2021 لتوزيع دفاتر النتائج والحفل المدرسي.وتبقى اللجنة في حالة انعقاد متواصل لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات المناسبة من خلال متابعتها ورصدها لتطور الحالة الوبائية بالبلاد.