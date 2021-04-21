جوهر بن مبارك: معارضة قيس سعيّد لا تكون بالتشويه والنزول إلى الدرك الأسفل

علّق الأربعاء 21 أفريل، أستاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك على الاتهامات التي وجهها النائب راشد الخياري لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " ما روّج له النائب الخياري لا مصداقية له ليس فقط لأنّه اتّهام مجرّد من أدلة بل خاصّة لأنّ قيس سعيّد بعيد كلّ البعد عن الفساد السياسي. وهذا عندي مؤكد".وأضاف جوهر بن مبارك " له من الزلّات و الأخطاء السياسية ما يستوجب معارضته و لكن المعارضة لا تكون بالتشويه و بالنزول الى الدرك الأسفل".