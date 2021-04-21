   Abdelhalim - *رسالة تحت الماء  

جوهر بن مبارك: معارضة قيس سعيّد لا تكون بالتشويه والنزول إلى الدرك الأسفل

Publié le Mercredi 21 Avril 2021 - 11:53 قراءة: 0 د, 27 ث
علّق الأربعاء 21 أفريل، أستاذ القانون الدستوري ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك على الاتهامات التي وجهها النائب راشد الخياري لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " ما روّج له النائب الخياري لا مصداقية له ليس فقط لأنّه اتّهام مجرّد من أدلة بل خاصّة لأنّ قيس سعيّد بعيد كلّ البعد عن الفساد السياسي. وهذا عندي مؤكد".

وأضاف جوهر بن مبارك " له من الزلّات و الأخطاء السياسية ما يستوجب معارضته و لكن المعارضة لا تكون بالتشويه و بالنزول الى الدرك الأسفل".



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 224513

MedTunisie  ()  |Mercredi 21 Avril 2021 à 12h 48m |           
ياسي جوهر ثبت روحك مع اشكون

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 21 Avril 2021 à 12h 33m |           
لا يا سي جوهر. لا يمكن بحال من الأحوال التستّر على رجل يريد جرّ البلاد للهاوية

RESA67  (France)  |Mercredi 21 Avril 2021 à 12h 20m |           
Très bien dit.



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