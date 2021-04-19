بولبابه سالم : انتقلنا من الشعب يريد الى الرئيس يريد

"قيس سعيد يريد الداخلية و الدفاع معا ،، و يريد سلطات أوسع بنظام رئاسي... اذكر جيدا ان نقاشات دستور 2014 كانت من اجل منع استئثار مركز قرار واحد بالقوات الحاملة للسلاح لذلك منحت رئيس الدولة شؤون الدفاع والجيش .

خطاب عيد قوات الأمن يتحول الى محاضرة و اتهامات ضد مجهولين دون تسميتهم مع تشنج لافت و غياب لمشاغل الشعب في هذه الفترة الصعبة .

انتقلنا من الشعب يريد الى الرئيس يريد ."

تعقيبا على خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى 65 لعيد القوات الأمن و الذي اعتبر فيه قيس سعيد انه القائد الاعلى للقوات العسكرية و المدنية ،،قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان رئيس الدولة يريد وزارتي الدفاع و الداخلية معا و يريد نظام رئاسي بسلطات واسعة ، و بالتالي انتقلنا من شعار الشعب يريد الى الرئيس يريد .وأضاف بولبابه سالم في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان نقاشات دستور 2014 كانت حول منع استئثار مركز قرار واحد بالقوات المسلحة فكان الجيش ووزارة الدفاع لرئيس الجمهورية .وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر يوم الأحد، أن "الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق، أي العسكرية والمدنية وكل الاسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية الصادر سنة 1982".وقال الرئيس سعيد، "المبدأ أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون وهو معهود في كل نصوص العالم وموجود بوضوح في مجلة العقود والالتزامات التى نصت على أنه لا يجوز التمييز، فالقوات المسلحة هي القوات المسحلة العسكرية والقوات المسلحة الامنية ".وأكد الرئيس سعيد أن النص القانوني الصادر سنة 2015 والمتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية "غير دستوري"، و"لأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور"، وفق تعبيره.واعتبر أن رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو من يتولي التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، مستدركا بالقول " لا أميل الي أن أحتكر هذه القوات ولكن النص واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 (سنة إصدار الدستور) فليكن الأمر واضحا منذ اليوم" .