محافظ البنك المركزي يقدّم لرئيس الجمهورية تقريرا حول القوائم المالية لسنة 2020 وتقرير مراقبي المحاسبات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 15 أفريل 2021، محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي قدّم له تقريرا حول القوائم المالية لسنة 2020 وتقرير مراقبي المحاسبات.



وكان اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, مناسبة للتطرق إلى الوضع الاقتصادي والمالي في تونس حيث أكّد رئيس الدولة على أنه إذا توفّرت الإرادة السياسية فإنه بالإمكان التوصل إلى حلول حقيقية وجذرية وفق رؤية شاملة تقوم على برنامج اقتصادي واجتماعي متكامل.



