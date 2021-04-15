بن عروس: الاطاحة بمصنف خطير وفي حقه 5 قضايا اجرامية

اطاح ليلة أمس الأربعاء 14 أفريل 2021 اعوان الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بمنحرف مصنف خطير يبلغ من العمر 31 سنة قاطن بجهة المروج ولاية بن عروس محلّ 5 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة مختلفة من أجل تورّطه في قضايا "السرقة والسلب باستعمال العنف".بتفتيشه وتفتيش مقر سكناه ثم حجز الآت حادة كان يستعملها في عملياته الاجرامية.بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بإحالته على مصادر التفتيش.