الدكتورة سمر صمود : أصبحنا نختار بين من عمره 15 و 21 سنة في الانعاش

نشرت الدكتورة سمر صمود، الأستاذة الجامعية الاستشفائية المبرزة في المناعة بمعهد باستور، تدوينة عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، الأربعاء أشارت فيها إلى خطورة الوضع الوبائي في تونس.وكتبت صمّود : " وقتلي عندك بلاصة وحدة في الانعاش ولازمك تختار بين زوز واحد عمره 15 وواحد عمره 21...ربي يعاون الزملاء الي في هذا الوضع !"وكانت وزارة الصحة سجّلت يوم 12 أفريل الجاري،64 حالة وفاة و1664 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 5950 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 9396 حالة وفاة و 274604 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.